الحكيم يدعو الى التنسيق مع الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا بعد وصوله الى دول الجوار

2020/02/21 | 22:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، وزارة الصحة والمؤسسات ذات العلاقة الى ان تكون على قدر المسؤولية والاستعداد التام لمواجهة خطر وباء كورونا القاتل ، وعليها اتخاذ كافة التدابير الوقائية والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.وطالب الحكيم في بيان، جميع الفعاليات الاكاديمية والاعلامية ومنظمات المجتمع المدني بضرورة مساندة الجهات المعنية باعتبار ذلك واجبا وطنيا ومسؤولية تضامنية من خلال تكثيف حملات التوعية والتثقيف ونشر التعليمات الاحترازية الواجب اتباعها لتفادي هذا الخطر الداهم.

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