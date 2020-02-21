العراق ..مركز حقوقي يوثق اختطاف طلبة وايداعهم بسجون سرية

2020/02/21 | 22:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أفاد المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب في العراق بأن نحو 100 طالب من جامعة بغداد اختطفوا من قبل ميليشيات حزبية وتم نقلهم إلى سجون سرية في محافظة النجف.وقال المركز إنه “وثق اختطاف (100) طالب من كلية الطب البيطري في جامعة بغداد على يد ميليشيات مسلحة من منطقة النهضة في العاصمة بغداد بتاريخ 2020/2/18 صباحا بحجة إرسالهم إلى ساحة التحرير”.وأضاف المركز: أن “أصحاب السيارات من عناصر الميليشيات اقتادوا الطلبة إلى سجون سرية في مدينة النجف”.ولم يتم التأكد من المعلومات، لكنها تأتي بالتزامن مع حملة خطف متصاعدة ضد الناشطين في التظاهرات العراقية ولاسيما في بغداد.من جهة أخرى، أكدت مصادر محلية فقدان المسعف علي قاسم محمود في ساحة الخلاني مساء امس الخميس أثناء إسعافه الجرحى.وكشف المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عن اعتقال الناشط في تظاهرات ساحة التحرير وسط بغداد رعد ماضي قبل يومين، مبينا أن قوة حكومية اقتادت ماضي إلى جهة مجهولة.وأفادت مصادر محلية في محافظة كربلاء بوقت سابق باختطاف الناشط في التظاهرات الشعبية جعفر النصراوي بعد مغادرته أمس من ساحة الاعتصام في المحافظة.ومنذ بداية التظاهرات العراقية مطلع تشرين أول الماضي، قتل أكثر من 700 متظاهر جراء استخدام الرصاص الحي وأسلحة القنص وقنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه المحتجين من قبل القوات الأمنية والميليشيات المتنفذة.

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