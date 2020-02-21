مصرع واصابة 10 مواطنين بحادث سير مروع شمال ذي قار

2020/02/21 | 22:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

افاد مصدر طبي بدائرة صحة ذي قار، اليوم الجمعة، بان حادث سير مروع وقع شمال المحافظة وادى لمصرع واصابة 10 مواطنين.

وذكر المصدر، لـ"الغد برس"، ان "حادث سير بين مركبتين نوع صالون وقع على الطريق الرابط ذي قار والعاصمة بغداد في ناحية النصر شمال المحافظة وادى لمصرع شخصين، واصابة 8 اخرين بجروح".

وبين المصدر، ان "القوات الامنية نقلت الجثث الى الطب العدلي لاكمال الاجراءات القانونية، فيما نقلت المصابين عن طريق سيارات الاسعاف الى اقرب مركز صحي لتلقي العلاج".

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