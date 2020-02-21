2020/02/21 | 22:45 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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متظاهر من كربلاء ينجح بتأليف كتاب حمل عنوان الثورة “الستاركسية” يتحدث فيه عن ثورات العراق والاحتجاجات وكيفية تطوير أساليبها وزيادة الوعي فيها
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثورات العراقية من منظور متظاهر كربلائي | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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