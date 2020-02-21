هل سيمنع كورونا تدخلات ايران بالشأن العراقي؟ | تقرير

2020/02/21 | 22:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في مواجهة الدول لانتشار فيروس كورونا، تبدو العراق ضعيفة أمام هذه المواجهة نظرا لضعف المؤهل الطبي، هذا الخوف يزيد بعد إعلان وفاة إيرانيين في مدينة قم.



الهلع والخوف بسبب الجيرة بين البلدين.



ما دعا الجهات الرسمية الى اتخاذ تدابير ومعالجة الموقف على وجه السرعة.

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