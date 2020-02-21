تعرف على قائمة النادي الملكي التي أعلن عنها الفرنسي زيدان

2020/02/21 | 22:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن، زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، اليوم الجمعة، عن قائمته الرسمية للمباراة ضد ليفانتي المقررة غداً السبت في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.وقرر المدرب الفرنسي استبعاد الجناح الويلزي جاريث بيل والمهاجم الصربي لوكا يوفيتش من مباراة الغد على الرغم من مشاركتهما بشكل طبيعي في التدريبات التي جرت اليوم الجمعة.وكان […]

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