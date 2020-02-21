الاستخبارات والحشد يحبطان عملية هروب داعش الى خارج العراق (موسع)

2020/02/21 | 22:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات الحشد الشعبي، اليوم الجمعة من احباط محاولة هروب فاشلة قام بها احد الارهبيين الى خارج العراق.وذكر بيان مقتضب للحشد حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “فريق من استخبارات قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى بالاشتراك مع وكالة الاستخبارات تحبط محاولة هروب لعنصر من داعش الإرهابي كان يروم الهروب خارج العراق”.واضاف، انه “وبعد […]

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