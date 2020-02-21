نقابة المحاميين توضح حقيقة وجود عجز في ميزانيتها لعام 2019

2020/02/21 | 22:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

كشفت نقابة المحامين العراقيين، الجمعة، حقيقة وجود عجز في ميزانيتها لعام 2019.

وقالت النقابة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "بعض وسائل التواصل الاجتماعي تداولت انباء حول ان هناك عجزاً في ميزانية النقابة لسنة ٢٠١٩ ، وهذا امر واقعي وطبيعي ان يكون هناك عجز، فهو يحصل في كل دائرة من دوائر الدولة العراقية والنقابات والاتحادات كافة، وبهذا نود بيان ما يأتي :

ان سبب العجز هو :

1- اعفاء السادة الزملاء المحامين من رسوم التجديد لسنة ٢٠١٨ و كذلك سنة ٢٠٢٠ بقرار من مجلس النقابة.





2- صرفت النقابة مبلغ 791229000 دينار (سبعمائة وواحد وتسعين مليون ومائتين وتسعة وعشرين الف دينار)، وذلك عن دعم الزملاء المحامين المسجلين على اراضي النجف الاشرف، والذي يعتبر انجازا تاريخيا للمحامين في محافظة النجف .

3- صرفت النقابة مبلغ 1762708000 دينار (مليار وسبعمائة واثنين وستين الف وسبعمائة وثمانية الاف دينار) الى المحامين عن هدم دورهم في المحافظات التي تعرضت الى العمليات الارهابية من جرائم تنظيم داعش الإرهابي. وكذلك عن منح الوفاة لعوائل المحامين المتوفين.



وكذلك عن مبالغ تجديد الاشتراك .





٤- لوحظ هناك مبلغ 225283322 دينار (مائتين وخمسة وعشرين مليون ومائتين وثلاث وثمانين الف وثلاثمائة واثنين وعشرين دينار) وهذا المبلغ هو حساب اندثارات موجودات النقابة .

٥- لوحظ هناك مبلغ 1799807600 دينار (مليار وسبعمائة وتسعة وتسعون مليون وثمانمائة وسبعة الف وستمائة دينار) وهذا المبلغ هو عن التسويات القيدية عن السلف الممنوحة الى غرف المحامين في بغداد والمحافظات كافة.عن مبالغ تأثيث وترميم غرف المحامين في بغداد والمحافظات .

وبينت أن "حسابات النقابة كانت تعرض شهرياً على مجلس النقابة والنقيب وجميع الاعضاء مصادقين على الحسابات الشهرية".

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