زيدان يعلن عن قائمة ريال مدريد الرسمية ضد ليفانتي

2020/02/21 | 22:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

أعلن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عن قائمته الرسمية للمباراة ضد ليفانتي المقررة غداً السبت في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقرر المدرب الفرنسي استبعاد الجناح الويلزي جاريث بيل والمهاجم الصربي لوكا يوفيتش من مباراة الغد على الرغم من مشاركتهما بشكل طبيعي في التدريبات التي جرت اليوم الجمعة.

وكان جاريث بيل قد غاب عن التدريبات الجماعية منذ يوم الأربعاء الماضي بسبب معاناته من آلام على مستوى المعدة والأمعاء ، قبل أن ينضم بعد ظهر اليوم إلى المران مع بقية زملائه في الفريق.

وضمت قائمة ريال مدريد التي أعلن عنها زيدان ما مجموعه 19 لاعباً ، والتي شهدت تواجد لاعب خط الوسط الكولومبي خاميس رودريجيز ، والجناح البلجيكي إدين هازارد للمرة الثانية على التوالي.

قائمة زيدان الرسمية في مباراة ريال مدريد القادمة ضد ليفانتي.

حراس المرمى: كورتوا ، أريولا ، ألتوب.

خط الدفاع: كارفاخال ، ميليتاو ، راموس ، فاران ، مارسيلو ، ميندي.

خط الوسط: كروس ، مودريتش ، كاسيميرو ، فالفيردي ، خاميس ، إيسكو.

خط الهجوم: هازارد ، بنزيما ، لوكاس فاسكيز ، فينيسيوس جونيور.

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