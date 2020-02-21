8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا

2020/02/21 | 22:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وسائل إعلام، اليوم الجمعة، تسجيل 8 إصابات جديدة بـ” فيروس كورونا” في إيطاليا.وذكرت “سكاي نيوز”، أنه “تم تسجيل ثماني إصابات بفيروس كورونا الجديد في إيطاليا”.يشا الى ان إيطاليا قد اعلنت في وقت سابق، عن إصابة أربعة مواطنين بـ “فيروس كورونا”.انتهى..م.ر

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