الحكيم: على الصحة ان تكون على قدر المسؤولية والاستعداد لمواجهة كورونا

2020/02/21 | 23:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] دعا رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، المؤسسات الصحية الى الاستعداد لمواجهة فايروس كورونا.

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