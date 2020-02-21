رئاسة البرلمان: عقد جلسة استثنائية الاثنين المقبل للتصويت على الحكومة الجديدة

2020/02/21 | 23:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد -اين]أكدت رئاسة مجلس النواب، عقد جلسة استثنائية يوم الاثنين المقبلة للتصويت على كابينة رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

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