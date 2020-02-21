اختير خلفا للمهندس... بالتفاصيل من هو

2020/02/21 | 23:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب معاون رئيس هيئة الحشد الشعبي تعيين عبد العزيز أبو فدك رئيسا لهيئة الأركان، خلفا للشهيد أبو مهدي المهندس الذي اغتالته أمريكا في بداية يناير ...

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