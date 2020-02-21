شاهد.. الاعتداء على الناشط علاء الركابي في محافظة واسط

2020/02/21 | 23:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تحدث الناشط في تظاهرات ذي قار، علاء الركابي، في شريط فيديو بعد الاعتداء عليه في ساحة اعتصام الكوت، خلال زيارته إلى المحافظة من أجل اللقاء بالمتظاهرين وتنسيق الاحتجاج معهم.وظهر الركابي في الفيديو، يتحدث بعصبية عن سبب الاعتداء، لكن لم يتطرق إلى الجهة التي اعتدت عليه وما أسباب الاعتداء.الناشط علاء الركابي […]

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