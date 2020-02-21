اعتقال مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب في وزارة التجارة بتهمة الرشوة

2020/02/21 | 23:03 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر سياسي مطلع بأن قوة امنية اعتقلت مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب في وزارة التجارة حسين سامي بتهمة الرشوة في احدى مناطق بغداد .

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