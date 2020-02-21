داعش يرتكب مجزرة جديدة في الرقة

2020/02/21 | 23:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قامت مجموعة من تنظيم داعش بإعدام 11 مواطنا سوريا في مجزرة جديدة، وذلك أثناء قيامهم برعي أغنامهم في بادية السبخة قرب منطقة الـ55 كم جنوب محافظة الرقة السورية.

وبحسب مصادر محلية ورسمية بريف الرقة المحرر، فان مجموعة مسلحة من تنظيم داعش أعدمت مساء اليوم الجمعة 11 مواطناً سورياً أثناء قيامهم برعي أغنامهم في بادية السبخة بريف محافظة الرقة السورية المرتبطة مع بادية محافظة حماة.

ووقعت المجزرة بمحيط قريتي "علي الغانم" و"زور شمر" اللتان تبعدان مسافة 15 كم شرقي بلدة السبخة المحررة الواقعة تحت سيطرة الجيش العربي السوري ومسافة 50 كم جنوبي شرقي مركز مدينة الرقة، وقد تم إعدام المواطنين الـ 11 بعد أن قام مسلحو داعش بتكبيلهم وإطلاق الرصاص على رؤوسهم بشكل مباشر.

وكان تنظيم داعش ارتكب مجزرة مماثلة في 14 كانون الأول الماضي، وذهب ضحيتها 7 من رعاة الأغنام (البدو الرحّل) قرب الحدود الإدارية لباديتي دير الزور والرقة، شمال منطقة الـ55 كم.

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