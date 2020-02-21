بطلب من عبد المهدي و76 نائبا.. جلسة منح الثقة لعلاوي تعقد الاثنين

2020/02/21 | 23:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وكالة الأنباء الحكومية في العراق، الجمعة، بأن البرلمان سيعقد يوم الاثنين جلسة استثنائية لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وقالت وكالة الأنباء العراقية إن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي (تحالف سائرون التابع لمقتدى الصدر) أعلن أن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي أرسل كتابا رسميا إلى البرلمان يطلب فيه عقد جلسة استثنائية للتصويت على الحكومة الجديدة.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن الجلسة ستعقد بناء على طلب عبد المهدي و76 نائبا من أعضاء البرلمان.

يشار إلى أن علاوي كان قد دعا الأربعاء البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية الاثنين المقبل من أجل التصويت على منح الثقة لحكومة "مستقلة لا تتضمن مرشحي الأحزاب".

وكان رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد الخالدي، وهو مقرب من علاوي، أكد لـ"موقع الحرة" في وقت سابق أن الحكومة الجديدة ستضم شخصيات مستقلة فقط وأشار إلى أن حصص المكونات القومية والطائفية فيها ستكون ذاتها في الحكومة السابقة مع إضافة وزارة جديدة سيتم منحها للمكون التركماني.

وأعلنت بعض القوى النيابية رفضها المشاركة في جلسة منح الثقة لحكومة علاوي، من أبرزها كتلة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، فيما لايزال موقف الحزبين الكرديين الرئيسيين (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني) غير مؤكد لغاية الان بشأن حضور جلسة الاثنين.

وتم تكليف علاوي (65 عاما)، وزير الاتصالات الأسبق، بتشكيل الحكومة الجديدة في الأول من فبراير، بمباركة من مقتدى الصدر وتحالف البناء المدعوم من إيران ويتزعمه هادي العامري.

واستقال رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي من منصبه في ديسمبر الماضي على وقع الاحتجاجات التي تشهدها بغداد ومدن الجنوب ذي الغالبية الشيعية منذ الأول من أكتوبر، وتدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد.

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