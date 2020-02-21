نقطة تفتيش للجيش السوري تطرد دورية امريكية شرق الحسكة

2020/02/21 | 23:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منع حاجزان للجيش السوري، اليوم الجمعة، دورية للجيش الأمريكي من الوصول إلى طريق (الحسكة – تل براك) في ريف الحسكة الشرقي.مصدر امني في محافظة الحسكة إن عناصر حاجزين للجيش العربي السوري المتمركزين في قريتي “السيباط” و”تل أسود” على طريق (الحسكة – تل براك) بمحيط الفوج العسكري (123/منطقة جبل كوكب)، منعوا دورية تتبع للاحتلال الأمريكي […]

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