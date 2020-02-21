2020/02/21 | 23:23 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- شيخان تحت شعار، (القانون فوق الجميع والدفاع عن حقوق المظلومين) اجتمع اليوم وبتاريخ ٢١٢٢٠٢٠ نخبة من المحاميين والحقوقيين الايزيديين في معبد لالش وبحضور والد الشاب (خالد) (شمو سرحان ) والمحامي الموكل بالقضية (حسن حجي ميرزا) للدفاع عن قضية (خالد) قانونيا والوقوف مع الحق من اجل تحقيق العدالة في هذه القضية، وبعد الكثير من …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشكيل فريق من المحاميين للدفاع عن خالد قانونيا) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشكيل فريق من المحاميين للدفاع عن خالد قانونيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).