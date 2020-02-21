2020/02/21 | 23:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد الإعلان المرتقب لتشكيلة حكومة محمد توفيق علاوي، تعود التكهنات الحذرة من رجوع التحالفات السياسية إلى سابق عهدها في صفرية الانتاج السياسي والكثرة المفرطة دون عمر طويل يضمن للعراق استقرارا سياسيا أو يحقق ثباتا في القرارات.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالفات السياسية في العراق كثيرة والنتيجة صفرية | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالفات السياسية في العراق كثيرة والنتيجة صفرية | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).