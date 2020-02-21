بالصور.. الثقافة تدشن مشروع القرية السياحية في الاهوار

2020/02/21 | 23:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دشن وزير الثقافة والسياحة والآثار، عبد الأمير الحمداني، اليوم الجمعة، مشروع إنشاء القرية السياحية في أهوار الجبايش جنوب شرق محافظة ذي قار ضمن مشاريع البنى التحتية في الأهوار بوضع حجر الأساس لها.وأكد الحمداني في بيان، حصلت عليه “العهد نيوز، إن “هذه القرية السياحية هي واحدة من مشاريع تتعلق بتطوير قطاع السياحة عبر توفير البنى […]

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