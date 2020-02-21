السعودية تعلق سفر المقيمين إلى إيران

2020/02/21 | 23:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

قررت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة، تعليق سفر المقيمين إلى إيران، ومنع دخول المساف...





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