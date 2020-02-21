2020/02/21 | 23:29 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
قررت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة، تعليق سفر المقيمين إلى إيران، ومنع دخول المساف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
السعودية تعلق سفر المقيمين إلى إيران) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - متابعة
قررت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة، تعليق سفر المقيمين إلى إيران، ومنع دخول المساف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
السعودية تعلق سفر المقيمين إلى إيران) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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