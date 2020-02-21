علوان يحمل لاعبي فريقه نتيجة مباراة اليوم

2020/02/21 | 23:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمل مدرب النفط، يحيى علوان، لاعبي الفريق نتيجة تعادل فريقه مع أمانة بغداد، اليوم الجمعة بنتيجة 1 ـ 1، إلى الفرص الضائعة الكثيرة.وتمكن النفط من إدراك التعادل في الدقيقة 92 من المباراة.وقال علوان في تصريح صحفي، اطلعت عليه “العهد نيوز”، انه “أهدرنا فرصا بالجملة وبطريقة لا تصدق أمام مرمى أمانة بغداد نتيجة التسرع […]

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