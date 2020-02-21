2020/02/21 | 23:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة ليفانتي، بعد غد الأحد، ضمن مباريات الجولة 25 لليجا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان يعلن تشكيلة ريال مدريد امام ليفانتي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيدان يعلن تشكيلة ريال مدريد امام ليفانتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).