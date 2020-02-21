الصحة الاماراتية تعلن رسميا تسجيل 3 حالات اصابة بفيروس “كورونا”

2020/02/21 | 23:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الجمعة، تشخيص حالتين جديدتين مصابتين فيروس كورونا، لافتة إلى أن الحالتين كانتا على اتصال بالحالة التي تعود للمواطن الصيني الذي أعلن عن إصابته مؤخرا.وأعلنت الإمارات في 16 فبراير الجاري، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس “كورونا” الجديد COVID19 لدى شخص يحمل الجنسية الصينية.وأضاف، الوزارة أن “المصاب عمره 37 سنة […]

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