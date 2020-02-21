الجمارك تضبط أدوية بشرية واجهزة طبية معدة للتهريب في ام قصر الشمالي

2020/02/21 | 23:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الجمعة، عن تمكن السلطة الكمركية في كمرك ام قصر الشمالي و بالتعاون مع الجهات الساندة من ضبط حاوية حجم (٢٠) قدم تحتوي على أدوية بشرية مختلفة وأجهزة طبية ومواد لغسل الكلى منتهية الصلاحية مخالفة لشروط الاستيراد في محاولة لتهريبها خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة .وأكدت الهيئة على اتخاذ الإجراءات القانونية […]

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