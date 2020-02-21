هذه ابرز الاحداث التي شهدها العراق الجمعة

2020/02/21 | 23:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد شهد العراق اليوم الجمعة ، تطورات سياسية مختلفة، ، نلخص لكم أبرز ما حدث خلال اليوم:سياسي: تقرير أمريكي لمجلة فورين بوليسي يؤكد أن العراق يحتاج لتغيير النظام مجددا ويقترح على الادارة الأمريكية دعم المتظاهرين ووقف الدعم والتعاون مع حكومة علاوي كونها جاءت بتوافق الكتل القريبة من إيران.سياسي: متظاهرو المثنى يؤكدون مشاركتهم في تظاهرات الـ 25 من شباط الكبرى رفضا لمرشحي الأحزاب وحكومة علاوي.أمني: أفاد المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب باختطاف نحو 100 طالب من كلية الطب البيطري في جامعة بغداد خلال ذهابهم للتظاهرات في ساحة التحرير.سياسي: تظاهرات حاشدة في ساحة التحرير وسط بغداد ترفض حكومة الأحزاب وتحشد لتظاهرات الـ 25 من شباط المقبل.سياسي: تظاهرات ومسيرات حاشدة تلتحق بساحة البحرية في البصرة رفضا لحكومة الأحزاب ومرشحها محمد توفيق علاوي.سياسي: إصابات في صفوف متظاهري ساحة الخلاني بهجوم للقوات الأمنية باستخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز وأسلحة الصيد.سياسي: اتحاد القوى يعلن عدم التصويت لحكومة علاوي وذلك بعد فشله في الحصول على حصته من الوزارات في الحكومة المقبلة.أمني: قوة حكومية تعتقل الناشط في تظاهرات ساحة التحرير ببغداد رعد ماضي وتقتاده لجهة مجهولة.محلي: حكومة اقليم كردستان العراق تعلن اغلاق المنافذ الحدودية مع إيران تحسبا لانتقال فيروس كورونا.أمني: مصادر أمنية تكشف عن إطلاق سراح الناشط أحمد الوشاح بعد اختطافه من منطقة الجادرية ببغداد الأربعاء الماضي.سياسي: عضو مجلس النواب أحمد الكناني يقول إن “الكابينة الوزارية ستمرر حتى لو قاطعت الكتل السنية والكردية”.سياسي: متظاهرو بغداد والبصرة والكوت يعلنون التصعيد السلمي حال تمرير حكومة علاوي في جلسة البرلمان المقبلة.محلي: وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي يؤكد إعلان الوزارة حالة الانذار القصوى بعد تسجيل اصابات بفيروس كورونا في إيران.سياسي: رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني يؤكد أن لا علاوي ولا غيره سينجح في ادارة البلاد مع وجود الجماعات الخارجة عن القانون.سياسي: الوفد الكردي المفاوض في بغداد يعلن وصوله إلى طريق مسدود بشان المفاوضات الخاصة بتشكيل حكومة محمد توفيق علاوي.أمني: تولي عبد العزيز المحمداوي المقلب (أبو فدك) رئاسة أركان الحشد الشعبي خلفا لأبو مهدي المهندس الذي قتل بضربة أمريكية قرب مطار بغداد.سياسي: عضو مجلس النواب محمد الخالدي يؤكد أن المحاصصة المعتمدة في الحكومات السابقة باقية في حكومة علاوي.

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