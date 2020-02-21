2020/02/21 | 23:46 - المصدر: دواروز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظتان عراقيتان تمنعان دخول الايرانيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/21 | 23:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظتان عراقيتان تمنعان دخول الايرانيين) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظتان عراقيتان تمنعان دخول الايرانيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).