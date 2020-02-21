2020/02/21 | 23:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يؤكد اهمية ان يكون هناك موقف واضح للقوى السياسية من الازمة الحالية في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/21 | 23:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يؤكد اهمية ان يكون هناك موقف واضح للقوى السياسية من الازمة الحالية في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يؤكد اهمية ان يكون هناك موقف واضح للقوى السياسية من الازمة الحالية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).