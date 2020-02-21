اللجنة الوزارية تعقد اجتماعاً مع السفير الإيراني لاتخاذ التدابير اللازمة ضد “فيروس كورونا”

2020/02/21 | 23:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الجمعة، عن عقد اللجنة الوزارية اجتماعاً مع السفير الإيراني إيريج مسجدي لاتخاذ التدابير اللازمة ضد “فيروس كورونا”.وقال الحكيم في تغريدة على موقعه في “تويتر” واطلعت عليها “العهد نيوز”، ان “اللجنة الوزارية اجتمعت اليوم مع السفير الإيراني في العراق إيريج مسجدي للتنسيق في عقد اجتماع مشترك بين اللجنتين العراقية والإيرانية لاتخاذ الإجراءات والتدابير […]

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