أول تعليق لصفاء هادي على بدء احترافه في روسيا

2020/02/22 | 00:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ادلى لاعب المنتخب العراقي لكرة القدم، صفاء هادي، يوم الجمعة، بأول تعليق على بدء احترافه في الدوري الروسي.

وقال هادي بتغريدة في موقع تويتر "اتطلع بشغف للبدء بمرحلة جديدة بمسيرتي مع نادي كريليا في الدوري الروسي".

واضاف هادي "أحب ان اشكر كل من وقف معي خلال الفترة الماضية".

يشار الى ان اللاعب الدولي صفاء هادي سبق له تمثيل ناديي الزوراء والشرطة.

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