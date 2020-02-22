مجموعة العمل المالي تفرض عقوبات على إيران وتعتبرها ضالعة بـ”غسل الأموال وتمويل الإرهاب”

2020/02/22 | 00:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس- وكالات أفادت مجموعة العمل المالي، الجمعة، إن إيران ستبقى في قائمتها السوداء، المعنية بالرقابة على حركة الأموال والتعاملات المصرفية عبر العالم، ودعت الدول الأعضاء إلى فرض عقوبات على البلاد.وأعادت المجموعة فرض كل العقوبات على إيران، معتبرة أنها لم … Readmore

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