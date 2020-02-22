مراسلنا في نينوى: إحباط محاولة هروب داعشي إلى خارج العراق

2020/02/22 | 00:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبطت قوات الحشد الشعبي، محاولة هروب أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية الى خارج العراق.

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