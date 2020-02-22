اليوم الجوية يلتقي الصناعات والشرطة مع الكهرباء

2020/02/22 | 00:40 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح - تصوير احمد حطاب

تستكمل اليوم منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز بكرة القدم باقامة ثلاثة لقاءات، اذ تحتضن العاصمة بغداد مباراتي الصناعات الكهربائية والجوية على ملعب الصناعة الذي يعد ارضا للاول، ويشهد ملعب التاجي مواجهة الكهرباء مع الشرطة وتجري المباراتان في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، ويستضيف ملعب كربلاء الدولي لقاء نفط الوسط مع الميناء في الساعة الرابعة والنصف

عصرا.

وتمكن النجف من خطف نقطة مهمة من الطلبة بتعادلهما بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما امس في ملعب الشعب الدولي بادر الانيق بالتسجيل عن طريق محمد جفال د66 واستطاع النجف ادراك التعادل بالدقيقة 85 بواسطة علي سعد .



وانتهى لقاء النفط وامانة بغداد بالنتيجة نفسها بهدف لكل منهما سجل لامانة بغداد مصطفى كريم د35، بينما شهدت د91 هدف التعادل للاعب بسام شاكر.

من جانبه قال مساعد مدرب الصناعات الكهربائية صباح الناهي لـ(الصباح الرياضي): نحن نحرص على التعويض في مباراة اليوم بعد الخسارة غير المتوقعة من النجف في الجولة الماضية وكانت فرصة جيدة للمدرب عادل نعمة من اجل الاطلاع على الاخطاء ومعالجتها والعمل على تهيئة اللاعبين نفسيا من خلال نسيان نتيجة اللقاء السابق والتركيز على مواجهة اليوم لاسيما ان الجوية يعد من الفرق المتميزة ويضم مجموعة من لاعبي المنتخبات الوطنية وقد حصل اللاعبون على فترة اعداد مثالية، مؤكدا ان الكرة تعطي لمن يعطيها داخل ارض الملعب ونتمنى من اللاعبين ان يكونوا على قدر المسؤولية والظهور بمستوى مغاير عن مباراة الدور الماضي.

من جانبه ذكر مدير المكتب الإعلامي لنادي القوة الجوية علاء محمد أن الفريق خاض امس الجمعة اخر وحدة تدريبية بحضور جميع اللاعبين الذين أكدوا أن الهدف الرئيس هو كسب النقاط الثلاث، مبينا ان الجهاز الفني طالب بالتركيز وتطبيق ماخطط له خلال التدريبات التي عمل عليها من اجل الفوز على الرغم من ان الصناعات الكهربائية من الفرق الشبابية الطموحة التي قدمت مباريات جميلة خلال الموسمين الماضيين مشيرا الى ان غياب المدافعين سامح سعيد وعلي بهجت سيستمر بسبب اصابة عضلية لكليهما.

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