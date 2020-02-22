احتجاز 12 مواطنا من اهالي كلار وكرميان في منفذ برويزخان الحدودي بعد عودتهم من ايران

2020/02/22 | 00:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت قائممقامية قضاء كلار في السليمانية، اليوم السبت، عن احتجاز 12 مواطنا في منفذ برويزخان بعد عودتهم من ايران.

وقالت القائممقامية في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "12 مواطنا من أهالي قضاء كلار ومنطقة گرمیان احتجزوا في منذ برويزخان الحدودي بسبب عودتهم من إيران".

واضافت "غدا يستم نقلهم إلى أحد فنادق كلار لحجرهم لأسباب صحية وللاطمئنان على صحتهم".

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