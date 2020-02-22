وسط إقبال ضعيف المتشددون في إيران يتجهون لاكتساح الانتخابات البرلمانية

2020/02/22 | 00:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي (رويترز) – من المرجح أن يكتسح المتشددون الموالون للزعيم الأعلى الإيراني الانتخابات البرلمانية التي تجرى يوم الجمعة والتي ستعزز قبضتهم على السلطة في وقت تواجه فيه طهران ضغوطا أمريكية متصاعدة بسبب برنامجها النووي إضافة إلى تنامي السخط داخل البلاد.… Readmore

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