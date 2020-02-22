أربيل.. وضع 200 شخص عادوا من ايران في الحجر الصحي

2020/02/22 | 01:05 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]كشف مدير مستشفى آشتي في قضاء سوران بمحافظة أربيل عن وضع 200 مواطن في الحجر الصحي بعد عودتهم من ايران.

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