تعادلان في افتتاح ثاني جولات دوري الكرة

2020/02/22 | 01:12 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

حسم التعادل الايجابي نتيجة مباراتي امس بين النفط وامانة بغداد والطلبة مع النجف في افتتاح منافسات الجولة الثانية لدوري الكرة الممتاز.

المباراة الاولى التي ضيفها ملعب النفط كاد فيها اصحاب الارض ان يفقدوا نقاط اللقاء مع امانة بغداد الذي كان متقدما طوال شوطي المواجهة بهدف المهاجم المخضرم مصطفى كريم عند الدقيقة (35) وبينما كانت المباراة تسير الى النهاية ادرك لاعب النفط بسام شاكر هدف التعادل في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع.

وفي اللقاء الاخر الذي احتضنه ملعب الشعب الدولي خطف النجف نقطة ثمينة من مضيفه الطلبة بعد تعادله بهدف، احرز الانيق اولا بواسطة محمد جفال في الدقيقة (35)، وتكفل علي سعد بتسجيل هدف التعادل لغزلان البادية في الدقيقة (85).



وبهذه النتيجة يتصدر النجف فرق الدوري مؤقتا برصيد 4 نقاط.



في حين حصد الطلبة اول نقطة له في ثاني الجولات.

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