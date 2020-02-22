فكري آل هير - استدراك حول الاسم الحقيقي لملكة سبأ

2020/02/22 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فكري_آل_هير في مقالتي السابقة "الاسم الحقيقي لملكة سبأ"؛ لاحظت أن أكثر التعليقات، تقول هذا افتراض، ويحتاج الى أدلة أثرية، والبعض الآخر يقول لم تقدم المقالة دليلاً مقنعاً، وغير ذلك من التعليقات التي نهضت على واحد من سببين، أو على كلاهما معاً، السبب الأول؛ إن من علقوا على هذا النحو لم يقرأوا المقالة بشكل متمعن، ولم يلتفتوا الى دقة المصطلحات العلمية المستخدمة فيها، وبالتالي الى معانيها على نحو ما تتضح معه لهم قي......

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