إيران‭:‬المحافظون‭ ‬يفيدون‭ ‬من‭ ‬ضعف‭ ‬المشاركة‭ ‬بالانتخابات‭ ‬وخذلان‭ ‬الاصلاحيين‭ ‬

2020/02/22 | 01:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربع‭ ‬وفيات‭ ‬بالفيروس‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬وإصابة‭ ‬امرأة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬قدمت‭ ‬من‭ ‬قم طهران‭- ‬الزمان‭ ‬ للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الجمهورية‭ ‬الاسلامية‭ ‬تهبط‭ ‬نسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الى‭ ‬هذه‭ ‬الدرجة‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬مددت‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬عمليات‭ ‬الاقتراع‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الجمعة‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يستفيد‭ ‬المحافظون‭ ‬من‭ ‬تدني‭ ‬نسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬بسبب‭ ‬رفض‭ ‬آلاف‭ ‬المرشحين‭ ‬الإصلاحيين‭ ‬والمعتدلين‭ […]

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