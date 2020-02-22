2020/02/22 | 01:32 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أربع وفيات بالفيروس في إيران وإصابة امرأة في لبنان قدمت من قم طهران- الزمان للمرة الاولى في تاريخ الجمهورية الاسلامية تهبط نسبة المشاركة في الانتخابات الى هذه الدرجة ، حيث مددت السلطات الإيرانية عمليات الاقتراع في الانتخابات الجمعة حيث من المتوقع أن يستفيد المحافظون من تدني نسبة المشاركة بسبب رفض آلاف المرشحين الإصلاحيين والمعتدلين […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران:المحافظون يفيدون من ضعف المشاركة بالانتخابات وخذلان الاصلاحيين ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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