الخط السالك مع ايران

2020/02/22 | 01:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام لا‭ ‬عجب‭ ‬من‭ ‬هلع‭ ‬يصيب‭ ‬العراقيين‭ ‬واللبنانيين‭ ‬من‭ ‬تفشي‭ ‬إصابات‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬،‭ ‬فالخطوط‭ ‬السالكة‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬،‭ ‬ترقى‭ ‬إلى‭ ‬التعامل‭ ‬بخواص‭ ‬الدولة‭ ‬الواحدة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التنقل‭ ‬السلس‭ ‬،‭ ‬وبأعداد‭ ‬لا‭ ‬يشهدها‭ ‬أي‭ ‬سفر‭ ‬بري‭ ‬أو‭ ‬جوي‭ ‬بين‭ ‬بلد‭ ‬عربي‭ ‬وجواره‭ ‬باستثناء‭ ‬التوجه‭ ‬نحو‭ ‬القبلة‭ ‬السياحية‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ […]

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