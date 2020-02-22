تفاهم هاتفي بين بوتين وإردوغان حول إدلب في انتظار قمة 5 آذار

2020/02/22 | 01:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقرة‭- ‬موسكو‭ -‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬حضّ‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬الجمعة‭ ‬نظيره‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬على‭ ‬‭”‬كبح‭”‬‭ ‬جيش‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬الذي‭ ‬يشن‭ ‬هجوما‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬موسكو‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬إدلب،‭ ‬وسط‭ ‬جهود‭ ‬دبلوماسية‭ ‬مكثفة‭ ‬لتجنب‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬إراقة‭ ‬الدماء‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬معقل‭ ‬لفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬ وأكد‭ ‬إردوغان‭ ‬خلال‭ ‬محادثة‭ ‬هاتفية‭ ‬مع‭ ‬بوتين‭ ‬‭”‬ضرورة‭ ‬كبح‭ […]

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