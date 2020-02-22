العراق يغلق معبر الشيب -جذابة الحدودي

2020/02/22 | 01:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلق حرس الحدود العراقي معبر الشيب -جذابة الحدودي كاجراء احترازي لمنع انتقال فيروس كورونا الى العراق، حسبما أعلن حاكم مدينة دشت آزادكان بمحافظة خوزست...

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