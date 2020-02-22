الحلبوسي: لا يمكن تحديد موعد للجلسة الاستثنائية قبل وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء

2020/02/22 | 01:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عدم تحديد موعد لانعقاد الجلسة الاستثنائية للتصويت على الكابينة الوزارية، لافتا الى انه لايمكن تحديد موعد الجلسة قبل وصول المنهاج الوزاري واسماء الوزراء الى البرلمان.

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