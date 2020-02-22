ايطاليا تقرر إغلاق مرافق عامة تحسبا لتفشي كورونا

2020/02/22 | 01:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت السلطات في عشر بلدات شمال إيطاليا الجمعة إلى إغلاق المرافق العامة تفاديا لتفشي فيروس كورونا، معلنة عن إصابة خمسة أطباء وتسعة أشخاص بالفيروس في لومبارديا، وعن تسجيل إصابتين مؤكدتين بالفيروس في فينيتو.

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