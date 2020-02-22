حقوق الإنسان تدعو لدخول العراق الى الإنذار {ج} لمنع انتشار كورونا

2020/02/22 | 02:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [عراق-اين]دعت مفوضية حقوق الإنسان، الى دخول العراق الى مرحلة الإنذار الصحي {ج} لمنع انتشار فيروس كورونا.

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