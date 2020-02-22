جمانة كريم تستعد لعمل رمضاني جديد

2020/02/22 | 02:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد الفنانة جانة كريم، لعمل رمضاني جديد من تأليف باسل شبيب واخراج جاسم عبد جاسم.

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