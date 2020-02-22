الحكيم: إجتماع ايراني-عراقي قريب لمواجهة فايروس كورونا

2020/02/22 | 02:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الجمعة، عن قرب عقد اجتماع بين ايران والعراق بشأن مواجهة...

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