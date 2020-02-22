أبل تحضر مفاجأة في هاتفها المنتظر

2020/02/22 | 03:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلافا للتوقعات السائدة، كشف متخصص بألأخبار التقنية أن "أبل" لن تطلق هاتفها المقبل "آيفون إس إي 2" أو "9" في مارس المقبل بهذا الاسم، حيث تخطط الشركة الأميركية العملاقة لمفاجأة المستخدمين باسم جديد.

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