2020/02/22 | 03:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لماذا هدد الملك فاروق الفنان فريد الأطرش برفع دعوي قضائية ضده؟ (المستقلة) – منى شعلان/رغم عزوف الفنان الراحل فريد الأطرش عن الزواج، لاعتقاده أن الزواج من الوسط الفنى لا يكون أسرة وينتهي بالطلاق والانفصال، إلا أن المرأة كانت شيئا أساسيا في حياته، لذلك تعددت علاقاته العاطفية، والتي كان من بينها الملكة ناريمان الزوجة السابقة للملك […]

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